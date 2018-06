Köln (SID) - Point Guard Khalid El-Amin verlässt den Basketball-Bundesligisten BG Göttingen. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. Der 36 Jahre alte Amerikaner war in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 14,5 Punkten und 4,8 Assists pro Spiel maßgeblich am Klassenerhalt des Aufsteigers beteiligt. Wohin der frühere NBA-Spieler wechselt, ist noch nicht bekannt.