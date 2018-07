Shanghai (AFP) Der chinesische Online-Wohnungsvermittler Tujia wird nach einer neuen Finanzierungsrunde mit 1,0 Milliarde Dollar (900 Millionen Euro) bewertet. Eine Gruppe von Anlegern unter Führung des chinesischen Investmentfonds All-Stars investierte 300 Millionen Dollar in das Unternehmen, wie Tujia am Donnerstag mitteilte. Das Internetunternehmen, dessen Name übersetzt so viel bedeutet wie "Ein Haus am Wegesrand", war 2011 gegründet worden. Es wird zwar oft mit dem US-Unternehmen Airbnb verglichen, bietet aber vor allem selbst oder von Drittfirmen verwaltete Häuser oder Wohnungen auf Zeit an. Airbnb vermittelt dagegen meist Privatwohnungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.