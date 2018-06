Berlin (AFP) Ein Modellprojekt der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur frühzeitigen Integration von Asylbewerbern auf dem Arbeitsmarkt zeigt offenbar erste Erfolge. "Wir haben nicht nur in Helferjobs vermittelt, sondern auch in Stellen mit höherem Qualifikationsniveau", sagte BA-Projektleiter Christian Sprenger dem "Tagesspiegel" vom Donnerstag. Demnach seien 46 Asylbewerber in Arbeit vermittelt worden und 13 weitere in eine Ausbildung.

