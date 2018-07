Düsseldorf (AFP) Dem Satiriker Martin Sonneborn wird es im Europaparlament allmählich langweilig. Sein Überdruss sei so groß, dass er nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren wolle, sagte Sonneborn am Donnerstag dem "Handelsblatt". Er fügte hinzu: "Ich werde auch nicht die komplette Legislaturperiode dort sitzen, das ist irgendwann ausgereizt und wird langweilig", klagte Sonneborn. "Ich will nur länger als mein Chef aushalten, Parlamentspräsident Schulz."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.