Paris (AFP) Nach einem Einspruch des Verfassungsrates will die französische Regierung die geplante Pilotphase für eine Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll im ostfranzösischen Bure in einem neuen Gesetzentwurf festschreiben. Das Wirtschaftsministerium kündigte am Donnerstag in Paris einen entsprechenden Gesetzentwurf für das erste Halbjahr 2016 an. Der Verfassungsrat hatte zuvor einen entsprechenden Passus aus einem Wirtschaftsreformgesetz gekippt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.