Paris (SID) - Der Wechsel des argentinischen Fußball-Stars Angel Di Maria von Manchester United zu Paris St. Germain ist perfekt. Für den 27 Jahre alten Angreifer, der beim französischen Meister einen Vertrag bis 2019 erhält, erhält ManU angeblich 62,5 Millionen Euro Ablöse.

Di Maria hatte am Dienstag beim Klub von Superstar Zlatan Ibrahimovic und des deutschen Torhüters Kevin Trapp den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolviert, ehe am Mittwoch die letzten Modalitäten geklärt wurden. Dass Di Maria bereits am Freitagabend zum Saisonstart der Ligue 1 für den Titelverteidiger gegen OSC Lille spielt, ist aber unwahrscheinlich, obwohl Ibrahimovic verletzungsbedingt ausfällt.

"Ich bin sehr stolz. Ich kann es nicht abwarten, die Farben von PSG zu tragen", sagte Di Maria: "Ich möchte sämtliche Wettbewerbe in Frankreich und Europa mit dem Klub gewinnen, insbesondere zum zweiten Mal in meiner Karriere die Champions League."

Vereinspräsident Nasser Al Khelaifi erklärte: "Mit der Verpflichtung von Angel Di Maria hat Paris St. Germain seinen Anspruch unterstrichen, den europäischen Fußballgipfel zu erklimmen."

Di Maria war vor einem Jahr für die britische Rekordablöse von 75 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United gewechselt, konnte in der vergangenen Saison aber beim aktuellen Klub von DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger nicht überzeugen.