London (AFP) Neue Wendung im Fall des ehemaligen britischen Premierministers Edward Heath: Ein früherer Staatsanwalt hat dementiert, dass in den 90er Jahren Ermittlungen gegen eine Bordellbetreiberin aufgrund von Pädophilievorwürfen gegen den 2005 verstorbenen Politiker eingestellt worden seien. Der Fall sei vielmehr aus Mangel an Beweisen zu den Akten gelegt worden, schrieb Ex-Staatsanwalt Nigel Seed in einem am Donnerstag veröffentlichten Gastbeitrag für die Zeitung "The Times". "Dies hatte nichts zu tun mit angeblichen Vorwürfen gegen Edward Heath."

