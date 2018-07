Aden (AFP) Saudi-Arabien hat zur Unterstützung der jemenitischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Huthi-Rebellen dutzende Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Truppentransporter in das Nachbarland geschickt. Zudem hätten in der Nacht zu Donnerstag im Norden des Jemen hunderte jemenitische Soldaten, die in Saudi-Arabien ausgebildet worden seien, die Grenze am Übergang von Wadia überquert, sagte ein jemenitischer Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Die Verstärkung sei für die Regierungstruppen und die mit ihnen verbündeten Milizen des sogenannten Volkswiderstands bestimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.