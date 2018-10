"No more Hiroshimas. No more Nagasakis": Mit einem Appell zum Frieden und zur Abschaffung aller Atomwaffen in der Welt gedenkt Japan der Opfer des Atombombenabwurfs vor 70 Jahren. Foto: Kiyoshi Ota

