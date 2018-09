New York (dpa) - Ist das in der Musikszene noch Majestätsbeleidigung oder schon Gotteslästerung? Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (71) hat "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" von den Beatles , eines der am meisten gefeierten Alben der Popgeschichte, als "Mischmasch aus Müll" bezeichnet.

"Die Beatles klangen großartig, als sie noch die Beatles waren", sagte Richards dem US-Magazin "Esquire". "Aber sie haben sich mittreiben lassen... sie hatten vergessen, was sie wirklich wollten."

Die Platte mit ""With a Little Help from My Friends", "Lucy in the Sky with Diamonds" und "When I'm Sixty-Four" wird regelmäßig in diversen "beste aller Zeiten"-Listen aufgeführt. Richards verglich sie mit "Their Satanic Majesties Request" - das ein halbes Jahr später erschienene Album der Stones: "Es ist, als wenn man sagt: "Wenn Ihr einen Haufen Mist machen könnt, können wir es auch.""

Interview im "Esquire"