Deutsche Mixed-Staffel gewinnt Bronze bei Schwimm-WM

Kasan (dpa) - Die gemischte deutsche Lagen-Staffel hat bei der Schwimm-WM überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Jan-Philip Glania, Hendrik Feldwehr, Alexandra Wenk und Annika Bruhn schlugen nach 4 x 100 Metern in deutscher Rekordzeit von 3:44,13 Minuten an. Der Titel in dem erstmals bei Langbahn-Weltmeisterschaften ausgetragenen Wettbewerb ging am Mittwoch in Kasan an das Quartett aus Großbritannien in Weltrekordzeit von 3:41,71. Silber holten sich die USA in 3:43,27. Es war die zweite WM-Medaille der deutschen Beckenschwimmer nach Paul Biedermanns Bronze über 200 Meter Freistil.

FC Bayern schlägt Real Madrid und gewinnt Audi Cup in München

München (dpa) - Der FC Bayern hat zum dritten Mal den Audi Cup gewonnen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Mittwoch das Finale des Vorbereitungsturniers in München gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid mit 1:0 (0:0). Das Tor für die Gastgeber schoss Robert Lewandowski in der 88. Minute. Der deutsche Branchenprimus hatte das in diesem Jahr zum vierten Mal ausgetragene Sommerevent schon 2009 und 2013 für sich entschieden, nur 2011 setzte sich der FC Barcelona durch. Platz drei hatte sich zuvor Tottenham Hotspur durch ein 2:0 gegen den AC Mailand gesichert.

Wechsel von Schalker Boateng zu Sporting Lissabon geplatzt

Lissabon (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Profi Kevin-Prince Boateng von Schalke 04 zu Sporting Lissabon ist geplatzt. Man habe im Bereich der Bildrechte keine Einigung erzielen können, teilte der portugiesische Pokalsieger am Mittwoch mit. Man wünsche Boateng für die Zukunft alles Gute, hieß es im Kommuniqué weiter.

Kugelstoß-Weltmeisterin Adams nicht bei Leichtathletik-WM

Berlin (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Valerie Adams wird ihren Kugelstoß-Titel bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking nicht verteidigen. Die Neuseeländerin hat nach einer Operation im vergangenen September weiter gesundheitliche Probleme. Bei ihren Wettkämpfen in diesem Sommer war sie nach langer Pause weit hinter ihren Bestleistungen geblieben. Erstmals seit fünf Jahren, nach 56 Siegen am Stück, hatte die 30-Jährige eine Wettkampf verloren.

Salzburg scheitert erneut in Champions-League-Quali

Berlin (dpa) - Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat es auch im achten Anlauf nicht in die Champions League geschafft. Die Salzburger scheiterten wie im Vorjahr in der Qualifikation am schwedischen Meister Malmö FF. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel setzte es am Mittwoch im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde in Schweden ein 0:3 für das Team von Trainer Peter Zeidler. "Die Enttäuschung ist riesig groß. Was heute passiert ist, können wir gar nicht richtig begreifen", sagte der Schwabe.

Andrea Petkovic verliert in Stanford gegen Mona Barthel

Stanford/Washington (dpa) - Andrea Petkovic hat das deutsche Achtelfinal-Duell beim Tennisturnier in Stanford gegen Mona Barthel verloren. Die Weltranglisten-63. aus Neumünster setzte sich am Mittwoch mit 5:7, 6:2, 7:6 (7:4) gegen die Weltranglisten-17. durch. Bei ihrem ersten Turnier-Auftritt nach dem Wimbledon-Aus wurde die an Nummer sechs gesetzte Petkovic ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Nach 2:33 Stunden verwandelte Mona Barthel ihren Matchball bei dem mit 731 000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien.