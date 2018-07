Gaza (AFP) Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im südlichen Gazastreifen sind am Donnerstag vier Menschen getötet worden. Die Ursache blieb zunächst unklar. "Bei einer Explosion im Al-Schabura-Flüchtlingslager nahe Rafah wurden vier Palästinenser getötet und rund 30 weitere verletzt, davon vier sehr schwer", teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt, Aschraf al-Kudra, mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.