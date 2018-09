Kasan (SID) - Medaillenhoffnung Marco Koch hat bei seinem ersten Auftritt bei der Schwimm-WM in Kasan souverän das Halbfinale erreicht. Der Europameister aus Darmstadt schlug im Vorlauf über 200 m Brust in 2:09,12 Minuten als Erster an. Das Halbfinale findet am Donnerstagabend statt, einen Tag später geht es im Endlauf um die Medaillen. Der Essener Christian vom Lehn hatte auf Platz 14 (2:10,71) etwas mehr Mühe.

Ihr Minimalziel erfüllte auch die Freistilstaffel der Frauen über 4x200 m mit dem zwölften Platz (8:01,48), der dem Quartett mit Alexandra Wenk (München), Annika Bruhn, Marlene Hüther (beide Saarbrücken) und Johanna Friedrich (Magdeburg) den sicheren Olympiastartplatz bescherte. Für das Finale reichte die Leistung jedoch nicht.

Bruhn musste zuvor ihrem famosen Auftritt im Bronzerennen mit der gemischten 4x100-m-Lagenstaffel am Mittwochabend Tribut zollen. Die deutsche Meisterin schied im Vorlauf über 100 m Freistil als 33. mit einer schwachen Zeit (55,75) aus. "Ich war ziemlich kaputt", sagte Bruhn, die als Schlussschwimmerin der Mixed-Lagenstaffel bei der WM-Premiere den dritten Platz gerettet hatte.

Vizeeuropameister Christian Diener hatte dagegen mit seiner Auftakthürde keine Probleme. Der Potsdamer schwamm über 200 m Rücken in 1:57,42 Minuten auf Platz sieben ins Halbfinale am Abend. "Die anderen haben mit Sicherheit ihre Karten noch nicht auf den Tisch gepackt, ich denke, da wird nachher richtig die Post abgehen", sagte Diener, der über die halbe Distanz nur 24. geworden war: "Ich war sehr enttäuscht von mir und bin zufrieden, dass es jetzt besser gelaufen ist."

Auch Brustschwimmerin Vanessa Grimberg durfte sich über den Halbfinaleinzug freuen. Die Stuttgarterin blieb im Vorlauf über 200 m in 2:25,74 Minuten deutlich unter ihrer bisherigen persönlichen Bestzeit und belegte den 14. Rang.