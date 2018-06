Kasan (SID) - Europameister Marco Koch hat bei der Schwimm-WM in Kasan seine Medaillenambitionen unterstrichen. Der Darmstädter zog als Zweiter in 2:08,34 Minuten ins Finale über 200 m Brust ein. Der Essener Christian vom Lehn, WM-Dritter von 2011, verpasste dagegen in 2:11,26 als 16. den Endlauf am Freitagabend deutlich. Koch hatte vor zwei Jahren in Barcelona als Zweiter die einzige WM-Medaille der deutschen Beckenschwimmer gewonnen.