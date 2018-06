Köln (SID) - Borussia Dortmund hat den Einzug in die Play-offs um die Gruppenphase der Europa League fest im Visier. Nach dem 1:0 im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde beim österreichischen Vertreter Wolfsberger AC hat der BVB alle Trümpfe in der Hand. Anstoß in Dortmund ist um 20.30 Uhr.

Bei der Schwimm-WM im russischen Kasan stehen fünf weitere Entscheidungen auf dem Programm, die deutschen Medaillenchancen sind aber gering. Ohne Paul Biedermann findet ab 17.05 Uhr das Finale über 100 m Freistil statt, der WM-Dritte über 200 m hatte auf seine Teilnahme verzichtet. Kevin Wedel wird die 200 m Lagen (ab 16.42 Uhr) aufgrund eines Infekts verpassen. Dazu fallen die Entscheidungen bei den Frauen über 200 m Schmetterling (17.20 Uhr), 50 m Rücken (17.49) und in der 4x200 m Staffel (18.16).