Beirut (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu dem Selbstmordanschlag auf eine Moschee in Saudi-Arabien mit 15 Toten bekannt. Das Bekennerschreiben eines bisher unbekannten lokalen IS-Ablegers namens Hidschas tauchte im Internet auf. Zugleich wurde in der Veröffentlichung mit weiteren Anschlägen in der Region gedroht. Eine offizielle Bestätigung der saudischen Behörden gab es aber nicht.Bei dem Anschlag in dem südwestlichen Ort Abha hatte sich der Täter am Donnerstag in einer Moschee auf dem Gelände einer Anti-Terror-Einheit in die Luft gesprengt.

