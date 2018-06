Los Angeles (AFP) Die US-Sängerin Mariah Carey ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. In einem wahren Diva-Outfit im langen, engen schwarzen Kleid verfolgte Carey, wie ihr Namen auf der berühmten Star-Meile enthüllt wurde. Die Rhythm-and-Blues-Sängerin, die Hits wie "Hero" oder "We belong together" landete, dankte ihren Fans, die ihre jahrelange Karriere begleiteten: "Ich kann nicht genug danken. Ihr lasst mein Herz schmelzen. Deshalb lasse ich meine Sonnenbrille auf."

