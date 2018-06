Los Angeles (AFP) Hollywood-Star Jennifer Aniston hat überraschend geheiratet: Die US-Schauspielerin habe am Mittwoch ihrem Verlobten Justin Theroux in Los Angeles das Jawort gegeben, berichtete das US-Magazin "People" am Donnerstag auf seiner Website. Demnach fand die Hochzeit im Haus des Paars im schicken Stadtteil Bel Air im Beisein von 70 Gästen statt. Freunde und Verwandte seien eingeladen gewesen, um Therouxs Geburtstag zu feiern - der Schauspieler wird am 10. August 44 Jahre alt. Das Paar habe seine Gäste mit der Hochzeit überraschen wollen.

