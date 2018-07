Kabul (AFP) Bei zwei Selbstmordanschlägen nahe einer Militärbasis und der Polizeiakademie von Kabul sind am Freitag mindestens 35 Menschen getötet worden. Beim ersten Anschlag wurden kurz nach Mitternacht 15 Zivilisten von der Explosion einer riesigen Bombe in den Tod gerissen. Am Abend sprengte sich dann ein Attentäter in Polizeiuniform nahe der Polizeiakademie der afghanischen Hauptstadt in die Luft und tötete mindestens 20 Polizeianwärter.

