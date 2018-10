Dhaka (AFP) Zum vierten Mal seit Jahresbeginn ist in Bangladesch ein religionskritischer Blogger ermordet worden. Eine mit Macheten bewaffnete Gang sei in die Wohnung von Niloy Chakrabarti in der Hauptstadt Dhaka eingedrungen und habe ihn zu Tode gehackt, erklärte der Chef des Netzwerks der Blogger und Aktivisten in Bangladesch, Imran H. Sarker, am Freitag. Die Polizei bestätigte, Chakrabarti sei von etwa sechs Bewaffneten ermordet worden. Seine Frau sei in der Wohnung gewesen, aber in einen anderen Raum gebracht worden.

