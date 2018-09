Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den Amerikaner Jordan Taylor (25) unter Vertrag genommen. Wie der achtmalige Meister am Freitag mitteilte, erhält der Combo-Guard an der Spree einen Zweijahresvertrag. Der 1,85 m große Taylor ging zuletzt für Hapoel Holon in Israel aufs Parkett.

"Jordan ist ein vielseitiger Spieler mit einer guten Physis, der unserem Team auf der Position eins und zwei defensiv wie auch offensiv Impulse geben wird", sagt Alba-Sportdirektor Mithat Demirel.