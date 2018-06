Wetzlar (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch das vierte Testspiel der EM-Vorbereitung gewonnen und befindet sich rund vier Wochen vor dem Start der Europameisterschaft mit der Vorrunde in Berlin (5. bis 20. September) in guter Verfassung.

Das Team von Bundestrainer Chris Fleming besiegte EM-Teilnehmer Tschechien in Wetzlar mit 68:61 (33:34) und versüßte sich damit das Warten auf Superstar Dirk Nowitzki. Der Power Forward vom NBA-Klub Dallas Mavericks stößt erst am Montag im Trainingslager auf der Ferieninsel Mallorca zum deutschen Team. Letztmals hatte Nowitzki bei der EM 2011 in Litauen für die DBB-Mannschaft gespielt.

Vor rund 3000 Zuschauern in Wetzlar waren Dennis Schröder (17) und Robin Benzing (12) die besten Werfer gegen den Weltranglisten-49. aus Tschechien. Im Gegensatz zum Turniersieg am vergangenen Wochenende in Italien waren diesmal die NBA-Profis Schröder (Atlanta Hawks) und Tibor Pleiß (Utah Jazz) mit von der Partie.