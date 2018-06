Brasília (AFP) Im Norden Brasiliens ist ein Radiojournalist in seinem Studio getötet worden. Gleydson Carvalho sei am Donnerstagmittag in der Stadt Camocim im Bundesstaat Ceara aus nächster Nähe erschossen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Täter habe dem Reporter drei Kugeln in den Kopf und zwei in die Brust geschossen. Ein im Studio anwesender Tontechniker sei unverletzt geblieben. Anschließend sei er auf einem Motorrad mit einem Komplizen entkommen. Der Täter sei identifiziert worden und werde im Umland der Stadt gesucht.

