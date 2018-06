Berlin (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat vor einer steigenden Zahl von Hitzetagen aufgrund des Klimawandels gewarnt. Das werde Folgen für die deutsche Landwirtschaft haben, erklärte er am Freitag in Berlin unter Verweis auf eine von seinem Haus in Auftrag gegebene Studie zu dem Thema. "Der Umgang mit den extremen Wetterlagen wird eine Herausforderung sein. Dank der Studie können wir besser einschätzen, was auf uns zukommt und so die richtigen Anpassungen vornehmen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.