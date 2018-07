Passau (AFP) Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesbauministerium, Florian Pronold (SPD), hat ein spezielles Wohnungsbauprogramm für Flüchtlinge abgelehnt. Dies würde letztlich zur Ghettobildung führen, warnte Pronold in der "Passauer Neuen Presse" (Freitagsausgabe). Fest stehe aber, dass es in Deutschland einen großen Bedarf an preisgünstigen Wohnungen gebe. "Wir brauchen dringend mehr bezahlbare Wohnungen für alle – auch für die Normalverdiener, die große Probleme haben, sich ihre vier Wände noch leisten zu können", sagte Pronold.

