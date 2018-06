Hamburg (AFP) Ein Chemieunfall hat in der Nacht zu Freitag in Hamburg zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Nach dem Austritt einer mit Wasserdampf vermischten ätzenden Lauge in einer Firma klagten 48 Menschen über Reizungen der Augen und Atemwege, wie die Feuerwehr mitteilte. 20 Verletzte kamen in Krankenhäuser.

