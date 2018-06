Düsseldorf (AFP) Der deutsche Energieriese E.ON hat weitere Kraftwerke in Italien veräußert. Mit dem in Genua ansässigen Unternehmen ERG Power Generation S.p.A sei eine Vereinbarung zum Verkauf der E.ON-Wasserkraftwerksgruppe im italienischen Terni geschlossen worden, teilte E.ON am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Dabei handele es sich unter anderem um 16 Wasserkraftwerksblöcke, eine Pumpstation, sieben große Dämme und drei Stauseen an den Flüssen Flüsse Nera, Velino und Tiber. Die Kraftwerksgruppe erzeuge etwa 1,4 Terawattstunden Strom pro Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.