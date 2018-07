Offenbach (AFP) An der Wetterstation im bayerischen Kitzingen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag erneut den deutschen Hitzerekord von 40,3 Grad Celsius gemessen. Der bereits am 5. Juli erreichte Höchstwert sei dort erneut gemessen worden, teilte der DWD mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.