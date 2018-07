Palermo (AFP) Nach der Flüchtlingskatastrophe vor der libyschen Küste mit mehr als 200 Toten hat die italienische Polizei fünf mutmaßliche Schleuser festgenommen. Ihnen werde mehrfacher Mord und Menschenschmuggel vorgeworfen, teilte die Polizei im sizilianischen Palermo am Freitag mit. Demnach gaben Überlebende an, dass die fünf Männer aus Algerien, Libyen und Tunesien rund 650 Menschen an Bord nahmen und für die Überfahrt pro Person zwischen 1100 und 1650 Euro verlangten.

