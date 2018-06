Berlin (AFP) Der demografische Wandel wird laut Bundesregierung in den nächsten 15 Jahren zu einer weiteren Ausdünnung vor allem in den ostdeutschen Bundesländern führen. Dies geht aus der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, wie die Bundestagspressestelle am Freitag mitteilte. In ländlichen Regionen der neuen Länder wird demnach laut Raumordnungsprognose 2035 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) die Bevölkerung bis 2030 um zehn bis 20 Prozent zurückgehen.

