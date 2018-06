Halle (AFP) Die Bundesregierung hat einem Zeitungsbericht zufolge keine Hinweise darauf, dass Mitglieder der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) als Flüchtlinge getarnt nach Deutschland kommen. Es lägen "keine belastbaren Hinweise" vor, wonach sich IS-Mitglieder gezielt unter Flüchtlinge oder Asylsuchende mischten oder sich selber als solche ausgäben, um einen Aufenthaltsstatus in Deutschland oder anderen europäischen Ländern zu erlangen, heißt es laut einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" vom Freitag in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion.

