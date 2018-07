Bukavu (AFP) Bei einem Erdbeben in der Demokratischen Republik Kongo sind zwei Kinder ums Leben gekommen. Nach Angaben der Regierung ereignete sich das Beben in der Nacht zum Freitag im Osten des Landes und hatte eine Stärke von 5,6. Durch die Erdstöße stürzte demnach in der Nähe des Flughafens von Bukavu ein Haus ein, dabei starben zwei Kinder.

