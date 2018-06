Athen (dpa) - Griechenland hat fristgemäß Zinsen an den Internationalen Währungsfonds gezahlt. Es ging um eine Summe von 186,3 Millionen Euro. Das berichtete der staatliche griechische Rundfunk unter Berufung auf einen Sprecher des IWF in Washington. Die nächste Tranche, die Griechenland an den IWF zahlen muss, ist am 4. September fällig. Dann geht es um gut 307 Millionen Euro.

