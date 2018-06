Nürnberg (dpa) - Die bayerischen "Aufnahmezentren" für Asylbewerber vom Balkan stehen stark in der Kritik. Der Chef des Flüchtlings-Bundesamtes sieht dafür keinen Grund: Alle Länder setzten diese Idee um - allein in Bayern werde darüber diskutiert. Indessen dringt auch Berlin darauf, Flüchtlinge verstärkt in Ostdeutschland unterzubringen.

