Berlin (dpa) - Die Vorschläge der SPD zu mehr Arbeitsmöglichkeiten für Menschen vom Westbalkan stoßen bei der CSU auf Ablehnung. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wies den Vorstoß zurück: Er sehe nicht, dass die aus dem Westbalkan kommenden Asylbewerber in nennenswerter Weise über Qualifikationen verfügen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Die SPD-Führung will die Arbeitsmöglichkeiten für Menschen vom Westbalkan ausweiten und so die Zahl der Asylbewerber von dort eindämmen.

