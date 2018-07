Paris (AFP) Fast ein halbes Jahr nach ihrer Entführung im Jemen ist eine 30-jährige Französin freigekommen. Isabelle Prime habe am Donnerstagabend die Freiheit wiedererlangt, teilte der Elysée-Palast in der Nacht in Paris mit. Am Freitag traf sie zunächst im Oman ein, am Abend wurde sie dann in ihrer Heimat zurück erwartet. "Ich bin unglaublich glücklich", sagte ihr Vater Jean-Noël Prime der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.