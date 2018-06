Paris (AFP) Fast ein halbes Jahr nach ihrer Entführung im Jemen ist die Französin Isabelle Prime freigekommen. Die 30-Jährige habe in der Nacht zum Freitag die Freiheit wiedererlangt, teilte der Elysée-Palast in Paris mit. Prime war demnach am 24. Februar im Jemen verschleppt worden.

