Genf (AFP) Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hat von Frankreich einen zivilen Notfallplan für die Flüchtlingskrise am Eurotunnel bei Calais gefordert. Das UNHCR erneuere seinen Aufruf an die französischen Behörden zu einer "dringenden, umfassenden und nachhaltigen Antwort" auf die Lage vor Ort, erklärte die UN-Behörde am Freitag. Frankreich müsse die Situation der rund 3000 festsitzenden Flüchtlinge als "zivilen Notfall" betrachten.

