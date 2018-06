Nyon (dpa) - Bayer Leverkusen muss in den Playoffs zur Champions League gegen Lazio Rom mit Weltmeister Miroslav Klose antreten. Das ergab die Auslosung in Nyon. Manchester United spielt mit dem deutschen Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger gegen den belgischen Vertreter FC Brügge. Weltmeister-Kollege Shkodran Mustafi trifft mit dem FC Valencia auf AS Monaco. Um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League spielt Borussia Dortmund gegen Odds BK aus Norwegen.

