Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat wie erwartet den finnischen Torhüter Lukas Hradecky von Bröndby Kopenhagen verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb am Main einen Vertrag bis 2018. Hradecky bestritt insgesamt 120 Spiele in der dänischen Liga (69 davon für Bröndby) und hütete seit 2010 in 21 Partien das Tor der Nationalmannschaft. In Frankfurt bekommt der die Trikotnummer 1.

"Lukas besitzt alle Merkmale eines modernen Torhüters. Er ist reaktionsschnell, hat eine gute Übersicht und ein sicheres Passspiel", sagte Sportdirektor Bruno Hübner: "Er gilt als bester Torhüter in der dänischen Liga und hat als Nationaltorhüter Finnlands reichlich internationale Erfahrung sammeln können." Hradecky tritt in Frankfurt die Nachfolge von Kevin Trapp an, der für neun Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt war.