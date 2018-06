Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen bereitet sich auch in diesem Winter in Orlando/USA auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor. Wie die Rheinländer mitteilten, nehmen sie im Rahmen des Trainingslagers vom 3. bis 14. Januar 2016 auch am Florida-Cup teil, wo Bundesligist Schalke 04 einer der Rivalen sein wird. Wie die Premiere 2015 findet auch die zweite Reise in die Vereinigten Staaten in enger Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) statt.

"Für uns sind die USA grundsätzlich ein hochattraktiver Markt und wirtschaftlich sehr interessant", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade: "Bayer 04 hat bereits bei seiner ersten Reise nach Florida auch in dieser Hinsicht sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und wir sind davon überzeugt, dass auch potenzielle Partner und Sponsoren diese internationale Plattform durchaus zu schätzen wissen."