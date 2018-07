London (SID) - Der deutsche U21-Nationalspieler Serge Gnabry wird in der am Samstag startenden Saison in der englischen Premier League für West Bromwich Albion auflaufen. Der FC Arsenal, wo der 20-Jährige einen Vertrag bis 2018 besitzt, bestätigte am Freitag die Ausleihe des Talents für ein Jahr an die Baggies.

Gnabry bestritt bislang 18 Pflichtspiele für die Gunners. Nach dem Abschied des gebürtigen Stuttgarters, der als Jugendlicher vom VfB nach London kam, stehen mit den Weltmeistern Per Mertesacker und Mesut Özil noch zwei Deutsche bei Arsenal unter Vertrag.