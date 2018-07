Manchester (SID) - DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger wird das Auftaktspiel seines neuen Klubs Manchester United in der Premier League am Samstag (13.45 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur nicht in der Startelf bestreiten. "Er kam erst im letzten Moment zu uns, weshalb ich denke, dass er nicht fit genug ist. Wir müssen seine Fitness verbessern", sagte Teammanager Louis van Gaal am Freitag.

Van Gaals erklärter Wunschspieler Schweinsteiger hatte in der Vorbereitung leichte Knieprobleme, die der 31-Jährige inzwischen aber überwunden hat. Am 11. Juli war er nach 17 Jahren beim FC Bayern, wo er auch unter van Gaal arbeitete, für eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro auf die Insel gewechselt, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. In den vier Vorbereitungsspielen der Red Devils kam er in je drei Halbzeiten insgesamt auf 135 Einsatzminuten, konnte sich aber nicht nachhaltig für einen Startplatz empfehlen.