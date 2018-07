Wolfsburg (SID) - Titelverteidiger VfL Wolfsburg muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Weltmeister André Schürrle verzichten. Wie Bild.de berichtet, musste der 24-Jährige am Freitag wegen Oberschenkelproblemen das Abschlusstraining für das Spiel bei Drittligist Stuttgarter Kickers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) abbrechen. "Er fährt nicht mit. Eine Diagnose habe ich noch nicht", wird Trainer Dieter Hecking zitiert.

Schon am Donnerstag hatte der Klub bestätigt, dass Stammtorhüter Diego Benaglio auch im Pokalspiel noch nicht zur Verfügung steht. Der 31-jährige Schweizer leidet an anhaltenden Rückenproblemen und verpasste zuletzt bereits den Supercup gegen Meister Bayern München (5:4 i.E.).