Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. August 2015

32. Kalenderwoche

220. Tag des Jahres

Noch 145 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Cyriakus, Dominikus, Famian, Hilger

HISTORISCHE DATEN

2014 - Die Ebola-Epidemie in Westafrika wird von der WHO zum

Internationalen Gesundheitsnotfall erklärt.

2010 - Durch eine Schlammlawine in Zhouqu in der Provinz Gansu in

Nordwestchina kommen mindestens 1467 Menschen ums Leben.

2005 - Die EU-Kommission genehmigt die Einfuhr einer gentechnisch

veränderten Maissorte für die Verarbeitung zu Tierfutter.

2000 - Eines der ältesten U-Boote der Welt wird nach 136 Jahren aus

dem Atlantik geborgen. Die mit Hilfe von Handkurbeln

angetriebene "H.L. Hunley" war 1864 mit neun Mann Besatzung

vor der US-Küste gesunken.

1990 - Der Wirbelsturm "Diana" wütet in den mexikanischen Bundes-

staaten Yucatan und Veracruz. Mehr als 80 Menschen sterben.

1975 - In Niedersachsen entzündet sich ein verheerender Waldbrand,

der 8000 Hektar Wald sowie 5000 Hektar Moor und Heide

vernichtet. Insgesamt gibt es sieben Tote, darunter fünf

Feuerwehrmänner.

1945 - Die vier Sieger-Mächte des Zweiten Weltkrieges schließen in

London ein Abkommen über die Strafverfolgung der

Hauptkriegsverbrecher und Einsetzung eines Internationalen

Militärgerichtshofes in Nürnberg.

1925 - In Washington demonstrieren 200 000 Anhänger des

rassistischen Ku-Klux-Klan.

1570 - Der französische König Karl IX. gesteht den Hugenotten im

Edikt von Saint-Germain-en-Laye vier Städte als

"Sicherheitsplätze" zur freien Religionsausübung zu.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Weber in Indien bringen ihre Handwebstühle mit

dem Gleitmittel von Kondomen in Schwung. Sie streichen das

Gleitmittel der für die Geburtenkontrolle kostenlos

verteilten Kondome auf die Weberschiffchen, damit sie

schneller durch die Fäden schießen.

GEBURTSTAGE

1965 - Marion Mitterhammer (50), österreichische Schauspielerin

("Klimt")

1960 - Ralf König (55), deutscher Comic-Zeichner und Drehbuchautor

("Der bewegte Mann")

1956 - Lena Stolze (59), österreichisch-deutsche Schauspielerin

("Die weiße Rose")

1920 - Alfred Hause, deutscher Geiger und Bandleader, gest. 2005

1900 - Robert Siodmak, deutsch-amerikanischer Regisseur ("Kampf um

Rom"), gest. 1973

TODESTAGE

2005 - Ilse Werner, deutsche Schauspielerin und Schlagersängerin

("Wir machen Musik"), geb. 1921

1985 - Louise Brooks, amerikanische Schauspielerin und Tänzerin

("Tagebuch einer Verlorenen"), geb. 1906