Bayer Leverkusen gegen Lazio Rom - Dortmund gegen Norweger

Nyon (dpa) - Bayer 04 Leverkusen muss in den Playoffs zur Champions League gegen Lazio Rom mit Weltmeister Miroslav Klose antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Das Hinspiel in Rom findet am 18. August statt. Das Rückspiel in Leverkusen steigt am 26. August. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Borussia Dortmund spielt gegen Odds BK aus Norwegen um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss zunächst in Odd antreten. Die Partien der Playoff-Runde finden am 20. und 27. August statt.

Bayern-Sportvorstand Sammer fordert späteren Saisonstart 2016

München (dpa) - Sportvorstand Matthias Sammer vom FC Bayern München hat einen möglichst späten Saisonstart in die Bundesliga-Saison 2016/2017 gefordert. "Es betrifft nicht nur den FC Bayern, sondern die deutschen Elitespieler. Uns ist jeder Tag, an dem die Spielzeit später anfängt, lieber", erklärte der Funktionär des deutschen Rekordmeisters am Freitag. Im Sommer 2016 findet neben der EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) auch das olympische Turnier der Fußballer (3. bis 20. August) mit deutscher Beteiligung statt. Als Starttermin für die neue Spielzeit sind der 19. und der 26. August im Gespräch. Sammer und der FC Bayern plädieren für den späteren Termin.

Neuer wird neuer Vize-Kapitän beim FC Bayern - Müller Nummer drei

München (dpa) - Torwart Manuel Neuer und Thomas Müller sind beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München die neuen Stellvertreter von Kapitän Philipp Lahm. Dies teilte der Verein am Freitag mit. "Lahm ist der Kapitän, Neuer der Vize und Müller der Dritte. Das sind unsere drei Führungsspieler", erklärte Sportvorstand Matthias Sammer. Der WM-Torschützenkönig von 2010 soll dabei die Rolle des zu Manchester United gewechselten Bastian Schweinsteiger übernehmen. "Es ist sehr wichtig, dass unsere Führungsspieler nun zum Saisonauftakt vorangehen", sagte Sammer.

Van Gaal vor Premier-League-Start: Schweinsteiger "nicht fit"

Manchester (dpa) - Nationalmannschafts-Kapitän Bastian Schweinsteiger wird beim Premier-League-Start von Manchester United am Samstag gegen Tottenham Hotspur nicht in der Startelf stehen. "Er kam erst im letzten Moment zu uns. Ich denke, dass er nicht fit genug ist. Wir müssen seine Fitness verbessern", sagte United-Trainer Louis van Gaal am Freitag. Der 18-Millionen-Euro-Neuzugang vom FC Bayern München laborierte dazu in der Vorbereitung an einer kleineren Verletzung im Knie, teilte der Niederländer mit.

FC Arsenal leiht U21-Nationalspieler Gnabry an West Bromwich aus

London (dpa) - U21-Nationalspieler Serge Gnabry wird für ein Jahr vom FC Arsenal an den Premier-League-Konkurrenten West Bromwich Albion ausgeliehen. Dies bestätigte Arsenal-Trainer Arsène Wenger am Freitag auf einer Pressekonferenz. Der Offensivspieler könnte bereits am Montag zum Ligastart für sein neues Team im Heimspiel gegen Englands Vizemeister Manchester City auflaufen. Der 20 Jahre alte Stuttgarter kam für die Gunners auf zehn Einsätze in der Premier League und drei in der Champions League. In der vergangenen Saison bestritt der Deutsch-Ivorer allerdings nur Partien für die U21 der Nord-Londoner.

Leonid Sluzki neuer Trainer der russischen Fußball-Nationalmannschaft

Moskau (dpa) - Der russische Fußballverband RFS hat Leonid Sluzki zum neuen Trainer der Nationalmannschaft und damit zum Nachfolger von Fabio Capello ernannt. Der 44-Jährige erhalte einen Vertrag bis zur EM 2016 in Frankreich und bleibe bis dahin auch Coach der Erstligamannschaft ZSKA Moskau, teilte der RFS am Freitag in Moskau mit. Mit acht Punkten aus sechs Spielen droht in der Qualifikation das Aus. Auch deswegen hatte sich der WM-Gastgeber von 2018 im Juli von dem Italiener Capello getrennt.

DFB-Junioren bei U-17-WM gegen Australien, Mexiko und Argentinien

Santiago (dpa) - Die U-17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes treffen bei der Weltmeisterschaft in Chile in der Vorrundengruppe C auf Australien, Mexiko und Argentinien. Dies ergab die Auslosung am Donnerstagabend (Ortszeit) in Santiago. Die deutsche Mannschaft wird ihre Spiele bei dem am 17. Oktober beginnenden Turnier in Chillan und Talca bestreiten. Die beiden ersten aus sechs Vierergruppen und die vier besten Gruppen-Dritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Ex-Chef Bernhard Bauer kandidiert wieder als DHB-Präsident

Leipzig (dpa) - Ex-Präsident Bernhard Bauer will wieder Chef des Deutschen Handballbundes (DHB) werden. Der 64 Jahre alte Beamte im Ruhestand wird sich am 26. September auf dem Außerordentlichen Verbandstag in Hannover wieder zur Wahl stellen. "Das ist seit heute Fakt. Bernhard Bauer kandidiert am 26. September", sagte DHB-Präsidiumsmitglied Uwe Schwenker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bauer war im März nach eineinhalb Jahren von seinem Amt zurückgetreten. Als Grund dafür galt ein Zerwürfnis mit dem Vizepräsidenten Leistungssport, Bob Hanning. Eine Findungskommission hatte Andreas Michelmann als Kandidat für Bauers Nachfolge bestimmt.

Tennisprofi Zverev bei ATP-Turnier in Washington im Viertelfinale

Washington (dpa) - Tennis-Talent Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Washington das Viertelfinale erreicht. Der 18 Jahre alte Hamburger setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) mit 2:6, 6:2, 6:4 gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow durch. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der Weltranglisten-96. Zverev auf den an Nummer drei gesetzten Marin Cilic aus Kroatien. Das Hartplatzturnier in der US-Hauptstadt ist mit 1,75 Millionen Dollar dotiert.

Basketball-Weltmeisterschaft 2019 findet in China statt

Tokio (dpa) - Die Basketball-Weltmeisterschaft findet 2019 erstmals in China statt. Die chinesische Bewerbung setzte sich gegen die Kandidatur der Philippinen mit 14:7 Stimmen durch. Insgesamt soll 2019 in China in acht Städten gespielt werden: Peking, Nanjing, Suzhou, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Foshan und Dongguan. Zum ersten Mal nehmen in vier Jahren 32 Mannschaften an der WM teil. Die Qualifikation für die kommenden Welttitelkämpfe beginnt im November 2017 und endet im Februar 2019. Der Deutsche Basketball Bund bewirbt sich um die WM 2023.