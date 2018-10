Kathmandu (AFP) Das schwere Erdbeben am Mount Everest im April hat die Gästehäuser und Pfade entlang der wichtigsten Trekkingstrecke zum weltweit höchsten Berg weitestgehend verschont. 83 Prozent der Unterkünfte für Bergsteiger und Wanderer seien unversehrt, und die übrigen ließen sich reparieren, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Studie von Geotechnikexperten, die im Auftrag der nepalesischen Behörden erstellt wurde.

