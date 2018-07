Seoul (AFP) Zum 70. Jahrestag der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft lässt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Uhren zurückdrehen. Die von den "boshaften japanischen Imperialisten" auferlegte Zeit werde abgeschafft und durch eine "Pjöngjang-Zeit" ersetzt, die 30 Minuten hinter der bisherigen Zeit liege, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. In Kraft treten soll die Umstellung am 15. August, wenn Nordkorea das Ende der japanischen Kolonialherrschaft über die Koreanische Halbinsel von 1910 bis 1945 feiert.

