Utöya (AFP) Vier Jahre nach den Anschlägen von Utöya hat sich die norwegische Arbeiterjugend am Freitag erstmals wieder zu einem politischen Sommerlager auf der kleinen Insel eingefunden. "Es tut gut, wieder zu Hause zu sein", sagte der Chef der Jugendbewegung der Arbeiterpartei, Mani Hussaini, vor hunderten jungen Aktivisten. Der 22. Juli 2011, an dem der Rechtsextremist Anders Behring Breivik in dem Sommerlager 69 Menschen ermordet hatte, gehöre zur Geschichte der Insel. "Aber auch der heutige Tag wird in Utöyas Geschichte eingehen", sagte Hussaini.

