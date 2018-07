Moskau (AFP) Trotz harscher Kritik aus der Bevölkerung hat Russland am Freitag erneut mindestens 220 Tonnen Früchte vernichtet, mit denen angeblich das vor einem Jahr verhängte Embargo für westliche Lebensmittel umgangen werden sollte. Rund 180 Tonnen Pfirsiche, Nektarinen und Weintrauben stammten laut Kennzeichnung aus Moldau und der Türkei, seien in Wirklichkeit aber aus der Europäischen Union exportiert worden, teilte die Lebensmittelaufsichtsbehörde Rosselchosnadsor am Freitag mit. Die Ware sei an der Grenze zu Weißrussland vom Zoll gestoppt und unverzüglich zerstört worden.

